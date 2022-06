Mondiali nuoto, il riscatto di Simona Quadarella: bronzo negli 800 sl

BUDAPEST (Ungheria) - Arriva subito il momento del riscatto per Simona Quadarella ai mondiali di nuoto in corso a Budapest. L'italiana si è aggiudicata la medaglia di bronzo negli 800 sl , chiudento dietro alla statunitense Katye Ledecky e all'australiana Melverton, rispettivamente oro e argento: "Sono stati difficilissimi questi giorni - ha detto a RaiSport - e sono contenta, mi dispiace per quei tre decimi (dall'argento, ndr) però va bene così. Sono contenta di essere ancora una volta su un podio mondiale e di tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è buono, non è il mio personale ma va benissimo così anche perché adesso c'è un Europeo".

Riscatto Quadarella, è bronzo

La nuotatrice azzurra mette così alle spalle la delusione arrivata nei 1500, chiusi al quinto posto proprio come accaduto alle Olimpiadi di Tokyo: "Da questa gara ho capito che non sto messa così male come pensavo. Sono uscita malissimo dai 1500, forse peggio dell'anno scorso perché quest'anno non pensavo che sarebbe andata così. Non pretendo di essere nella mia miglior forma, ma neanche di fare un 1500 del genere. Sono davvero contenta, forse c'è un problema con questi 1500 che comunque cercherò di risolvere".