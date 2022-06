Mondiali, Italia d'argento nella prova highlight: chiude con 5 medaglie

BUDAPEST (Ungheria) - La diciannovesima edizione dei Campionati del Mondo di nuoto sincronizzato alla Szechy, sull'Isola Margherita, si conclude con l'Italia di nuovo sul podio. Le dieci ragazze del Dragone sono d'argento nella finale della prova highlight, dietro alle "dieci sorelle" ucraine, confermano la seconda posizione di Gwangju 2019 e conquistano la medaglia numero tredici della storia del sincro azzurro ai Mondiali. Per Gemma Galli e le compagne di squadra arrivano 92.2667 punti (27.7 per l'esecuzione, 36.6667 per l'impressione e 27.9 per le difficoltà). Marta Fiedina e & co., fuggite dalla guerra, accolte in Italia dalla Fin che le ha ospitate prima al centro federale di Ostia e successivamente a Savona, vincono e piangono con 95.0333 (28.4, 38.1333 e 28.5). Lacrime di gioia: Italia e Ucraina in un abbraccio di sport, d'amore e solidarietà. Terza è la Spagna con 91.9333 punti. L'Italia ha chiuso i Mondiali con cinque medaglie: due d'oro, entrambe nel duo con Minisini-Ruggiero, una d'argento e due di bronzo.