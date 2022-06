Mondiali nuoto, Italia senza freni: argento Pilato, bronzo Ceccon

BUDAPEST (UNGHERIA) - Altre medaglie per l'Italia del nuoto nell'ultima giornata dei Mondiali di Budapest . Una di queste è d' argento e l'ha conquistata Benedetta Pilato , seconda nella finale dei 50 rana dopo il fantastico oro conquistato nei giorni scorsi sulla distanza dei 100 metri . La 17enne tarantina non è riuscita a fare dunque il bis nei 50 (specialità in cui detiene il record del mondo): l'oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte (29"70), il bronzo alla sudafricana Lara Van Niekerk. Un bronzo per l'Italia è poi arrivato da Thomas Ceccon , che dopo l' oro dei 100 dorso conquistato con il nuovo primato mondiale ha chiuso quarto nella finale dei 50 dorso ma ha 'approfittato' della squalifica di Ress che aveva vinto la gara: l'oro è andato così all'altro statunitense Armstrong , l'argento invece al polacco Masiuk .

L'azzurro deluso dal suo tempo

Nonostante il podio l'azzurro è però deluso dal suo tempo (24"51): "Oggi non ero fluido come ieri, per come sono fatto io è come se non ce l'avessi al collo questa medaglia - ha detto il 21enne veneto dopo la gara -. La squalifica di Ress? Non so cosa ha fatto, forse qualcosa all'arrivo. C'era tensione, quando sei in carica per la medaglia tendi a essere nervoso però se fossi arrivato quarto sarebbe stato per 2 centesimi e un po' mi sarebbero girate. Di sicuro i 50 non sono distanza olimpica, mi piace farli e son contento di farli, ma sono gara da Mondiali e stop".