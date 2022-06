Mondiali, bronzo all'Italia di Paltrinieri: Ungheria seconda al fotofinish

BUDAPEST (Ungheria) - Gregorio Paltrinieri viene beffato al fotofinish e l'Italia chiude al 3° posto nella staffetta mista (4×1.5 km) nella prima giornata di gare del nuoto di fondo a Lupa Lake ai Mondiali di Budapest. Il team azzurro composto da Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza ed il grande Gregorio Paltrinieri ha chiuso ha fermato il crono sul tempo di 1:04:43.00 arrendendosi in volata all'Ungheria alla Germania trionfatrice. Il tedesco Wellbrock è stato protagonista di una grande volata, infatti negli ultimi 50 metri ha staccato il duo Rasovsky-Paltrinieri. L'Italia sale a 15 medaglie in questi Mondiali.