Mondiali nuoto, argento Paltrinieri nei 5 km! Altra medaglia azzurra

BUDAPEST - Ieri bronzo nella staffetta mista 4x1500, oggi argento nei 5 chilometri di fondo. "Super Greg" Paltrinieri, che ha vinto pure un oro nei 1500 sl, continua a regalare emozioni nei Mondiali di nuoto in corso a Budapest. L'italiano è arrivato al secondo posto (+3.9), dietro il tedesco Wellbrock (52:48.8) , al termine di una gara in acque libere portata avanti con un passo impressionante, ad altissima intensità: "In acque libere faccio una fatica con Florian (Wellbrock, ndr). L'avevo capito due chilometri prima che non sarei riuscito a sorpassarlo. Lui ha quello spunto in più. Era molto difficile passargli davanti e se non lo fai ha un duecento finale duro. Abbiamo fatto selezione là in mezzo, stavamo spingendo dall'inizio, ogni tot il gruppo si sgranava. Ero contento perché sapevo che eravamo rimasti solo noi. Mi spiace perché con lui è veramente dura. Ma è comunque un argento mondiale, con tutti i più forti del mondo".

Quarto Acerenza

Poi Paltrinieri ha aggiunto: "Mi alleno tanto per essere a questo punto ed essere competitivo in tutto. Pensavo di poter esserlo dagli 800 ai 10 km prima dell'inizio. Oggi ho combattutto fino in fondo. Wellbrock ha dimostrato negli anni di essere il più forte e io sono sempre lì al suo fianco. Ora un giorno di riposo e poi ci riproviamo nei 10 chilometri". Al terzo posto l'ucraino Romanchuk, quarto Acerenza, che ce l'ha messa tutta ma non è riuscito a entrare sul podio: "Questi sono tre che sono partiti forte nel primo giro. Sapevo che sarebbe stata una gara molto veloce. Sono contento di essere riuscito a stare al loro passo. Gli ultimi 20 metri le gambe erano due pali, avevo dei crampi che non mi permettevano di camminare. Ora vediamo come andrà con la 10 chilometri. Durante il covid ci siamo guardati in faccia, siamo super determinati, vogliamo trovare la giusta strada nel fondo. Fabrizio è un grande allenatore, ma tutto lo staff è superlativo. Questo non ci fa nient'altro che bene".