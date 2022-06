Mondiali nuoto, bronzo Gabbrielleschi nei 5 km donne

BUDAPEST (Ungheria) - Continuano a regalare soddisfazioni i Mondiali di nuoto in corso a Budapest. In Ungheria arriva un'altra medaglia per la spedizione azzurra, questa volta conquistata dalla toscana Giulia Gabbrielleschi, nella 5 chilometri in acque libere, disputata nello specchio del Lupa Lake: "Volevo fortemente questa medaglia, per coronare il mio percorso. Il nostro è un team stratosferico. Spero che continueremo così. Ora ci attendono le gare sui 10 chilometri".