Mondiale, Santoro e Pellacani argento da record nei tuffi: 35 anni in due

BUDAPEST (Ungheria) - Chiara Pellacani e Matteo Santoro, campioni europei in carica, conquistano la medaglia d'argento nei tuffi dal trampolino 3 metri sincro mixed ai Mondiali di Budapest regalando un altro metallo alla spedizione del team italia. Un secondo gradino del podio emozionante per i romani che hanno totalizzato 293.55 punti e si sono classificati al secondo. Oro per i cinesi Lin Shan e Zhu Zifeng, bronzo invece ai britannici Hames Heating e Grace Reid. "Un capolavoro quello di stasera, figlio della sfrontatezza, del coraggio e dell'affiatamento. Santoro e Pellacani, trentacinque anni in due, proseguono a scrivere pagine di storia per l'Italtuffi. Una gara straordinaria dei due azzurri, per lucidità e solidità", si legge sul sito della Fin. Santoro, con sedici anni da compiere a ottobre, diventa il più giovane italiano medagliato della storia dei tuffi; per Pellacani, anche lei al debutto su un podio mondiale, si tratta di una conferma a livelli d'eccellenza, dopo le cinque medaglie europee di Budapest 2021.