Giochi del Mediterraneo, prima i birvidi... poi è show per Sara Franceschi

BUDAPESt (Ungheria) - Splendida vittoria di Sara Franceschi . L'azzurra trionfa a Orano, in Algeria, sui 400 misti e per soli 9 decimi si laurea medaglia d'oro beffando la turca Ertan. Bronzo per la spagnola Ruiz, solo ottava Carlotta Toni.

Sara vince e convince: Ertan e Vazquez beffate

L'azzurra ha vinto in 400 misti in 4'40"86 davanti alla turca Deniz Ertan e alla spagnola Alba Vazquez Ruiz. Ottava Carlotta Toni. Una grande serata per la FRanceschi, che al di là del tempo, si impone come futura speranza del nostro nuoto!