Mondiali vasca corta: Paltrinieri trionfa a Melbourne nei 1500 stile libero!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Gregorio Paltrinieri vince la mediaglia d'oro nella finale dei 1500 stile uomini ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. L'azzurro ha chiuso con 14’16″88 conquistando un fantastico bis iridato dopo il successo ottenuto quest'estate in vasca lunga a Budapest: secondo posto per il francese Joly con 14’19″62, terzo il norvegese Christiansen con 14’24″08. Otto anni dopo la vittoria a Doha, Paltrinieri si è ripetuto a Melbourne: è il primo italiano che riesce a vincere due ori individuali ai Mondiali in vasca corta. "Sono felice e orgoglioso, da tanto tempo non vincevo in vasca corta. Sono contento di essere tornato" ha dichiarato l'azzurro dopo la vittoria. Il 28enne di Carpi aggiunge un'altra vittoria in una stagione in cui ha già messo al collo due ori ai Mondiali di Budapest e altri tre agli Europei di Roma.