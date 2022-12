Mondiali vasca corta: super Italia nella staffetta 4x100 sl, oro e record del mondo

Dopo la vittoria di Paltrinieri nei 1500 stile, arriva la seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne: grande trionfo nella staffetta 4x100 stile maschile con il quartetto Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon che realizza un'impresa straordinaria chiudendo in 3'02''75, nuovo record del mondo in vasca corta. A completare il podio Australia (argento) e Stati Uniti (bronzo).