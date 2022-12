Mondiali vasca corta: Italia d'argento nella 4x50 mista e nei 100 dorso

MELBOURNE (Australia) - Dopo i due ori con Paltrinieri e la staffetta maschile 4x100, l'Italia torna subito sul podio nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta. All'Acquatic Centre Albert Park, nella staffetta 4x50 mista, gli azzurri segnano il record europeo nuotando in 1'36"01 e battendo anche il precedente record del mondo (fatto registrare dall'Olanda a Kazan 2021). Una super prova che non basta però superare gli Stati Uniti che abbassano ulteriormente il miglior crono all time (1'35"15) prendendosi il metallo più prezioso. Resta comunque grande la soddisfazione per Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli che precedono il Canada (1'36"93), promosso sul terzo gradino del podio dopo le squalifiche di Olanda e Germania.