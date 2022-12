Medaglia di bronzo per Alessandro Miressi nei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. L'azzurro ha chiuso in 45"57 ed è stato preceduto dal primatista mondiale della distanza, l'australiano Kyle Chalmers oro con 45"16 (nuovo record dei campionati) e il francese Maxime Grousset (45.41). Quinto posto per l'altro azzurro in gara nella finale, Thomas Ceccon (45"72).