Mondiali vasca corta: Ceccon conquista l'oro nei 100 misti

MELBORUNE (Australia) - Un altro oro per l'Italia ai Mondiali in vasca corta di Melbourne: il terzo in totale per la Nazionale e il secondo personale, dopo la staffetta da record nella 4x100 stile libero, per un super Thomas Ceccon. Il nuotatore veneto conquista la finale nei 100 misti con una gara fantasica, tenendo a bada la rimonta del canadese Acevedo che con 51″05 chiude alle spalle dell'azzurro. Terzo posto per l’altro canadese Knox con 51″10, restano fuori gli statunitensi. Sul gradino più alto del podio c'è l'Italia con un Ceccon da applausi. Partenza fortissima nelle due frazioni a farfalla e dorso, poi la rana prima di scatenarsi di nuovo con lo stile libero che gli permette di chiudere in 50"97, a 2 centesimi dal record italiano di Marco Orsi.