Mondiali vasca corta, Martinenghi e Cerasuolo sul podio dei 50 rana

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Continua il magic moment del nuoto azzurro ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Il medagliere italiano si arricchisce di altre due medaglie, una d'argento e l'altra di bronzo. Entrambe arrivano dai 50 rana, dove Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo si piazzano alle spalle dello statunitense Nic Fink. Il 23enne di Varese ferma il cronometro a 25"42, mentre il 19enne emiliano chiude a 25"68. Oro e titolo iridato, con il record dei campionati (25"38) per l'americano. "Non posso negare che ci sia un po' di rammarico, bisogna lavorare sull'arrivo. Saprò sfruttare questo rimpianto nella staffetta", così Nicolò Martinenghi al termine della gara. "Sono contento per Simone che ha dimostrato di poter essere protagonista tra i grandi". Grande soddisfazione per Cerasuolo: "Ho disputato una gara come la semifinale. Chiudo alla grande questo primo Mondiale in vasca corta. Vorrei dedicare questa medaglia al mio allenatore Cesare Casella che è per me come un secondo padre".