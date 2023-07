Nuoto, Mondiali: Paltrinieri bollente. Doppia missione bis a Fukuoka

Saranno 69 gli atleti al via e in gioco non solo il podio iridato, ma anche la prima chance di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il regolamento parla chiaro: chi vince le medaglie, va in Francia in maniera automatica. Facile a dirlo, ma non altrettanto a farlo perché la concorrenza è tanta e il “travaso” dalla piscina alle acque libere ha innescato questo aumento della complessità sotto il profilo agonistico. Gli atleti affronteranno un contesto simile, per le calde temperature, a quello dei Giochi di Tokyo, con condizioni di mare abbastanza calmo.

Paltrinieri è il favorito

Il fatto che la colonnina di mercurio vada verso l’alto non dispiace di sicuro a Gregorio Paltrinieri, detentore del titolo iridato dell’anno passato, e desideroso di confermarsi sul tetto del mondo e di volare alle Olimpiadi per via diretta, senza dover aspettare i prossimi Mondiali nel febbraio 2024 con le 13 quote in palio. Un 2023 nel quale il carpigiano non ha incantato, visto che di vittorie e di podi nel massimo circuito internazionale del fondo non ne sono arrivati. Vero è che l’Italia ha in dote dalla gara dell’anno passato nel lago Balatan l’oro e l’argento iridato della 10 km, ricordando il secondo posto di Domenico Acerenza, in scia a Gregorio. Un Paltrinieri che ha lavorato sui dettagli della propria nuotata, anche per lasciare spazio alle novità. In tutto questo, l’esperienza di Tokyo, con quelle incredibili medaglie (argento negli 800 sl e bronzo nella 10 km) nonostante la mononucleosi a ridosso della competizione a cinque cerchi, è stata una prova di resistenza da cui trarre giovamento per conoscersi meglio nella mente e nel corpo.