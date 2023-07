“Commenti sessisti”: telecronisti Rai nella bufera, cosa è successo

Commenti sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali di tuffi in onda questa mattina su Rai Play 2. Per questo motivo, i telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati segnalati da parte dei telespettatori all'emittente pubblica, che si sta occupando del caso. "Le olandesi sono grosse", "Come la nostra Vittorioso", hanno affermato i due telecronisti parlando tra di loro e alludendo alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. "Eh grande eh", hanno aggiunto i due, per poi concludere: "Tanto a letto sono tutte alte uguali". E ancora, nei dialoghi tra i due ascoltati in tv durante la diretta: "Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...", "La si tocca?", "La si pizzica". Un dialogo seguito da un'altra battuta sessista: "È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre, Si La Do". E "Sol Sol Fa”. Non una grandissima figura per chi ha come compito quello di spiegare agli italiani uno sport che magari non è alla portata di tutti.