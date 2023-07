Pallanuoto, l'Italia domina la Cina 18-5 e vola ai quarti di finale

Italia-Cina 18-5, la partita

Decisivo il break di 7-0 tra secondo e terzo tempo aperto dal baby Condemi che piazza il tris decisivo di una partita da protagonista con una quaterna. Damonte sblocca il risultato col mancino in controfuga dopo due minuti (1-0). La difesa si schiera con la zona a M e l'attacco riparte veloce. Di Fulvio entra al centro e prende l'assist al bacio di Fondelli per il 2-0. Azzurri che sprecano due chances soli soletti davanti al portiere, mentre dall'altra parte prima Xie Zekai trova la diagonale del meno uno, e poi Liu Yu pareggia in extraman trovando l'angolo giusto sul primo palo (2-2). L'Italia sbaglia ancora in più (0/2) ma passa con Condemi in contro-fuga, bravo a smarcarsi ed appoggiare in rete. La Cina non demorde, trova il secondo extraman, e pareggia di nuovo con Liu Yu. Serve una scossa e arriva dell'esordiente: Condemi si veste da power ranger e cala il tris in controfuga. Classe e padronanza per il ventenne catanese dell'Ortigia che apre il break lungo (7-3). Gli azzurri sgasano, nuotano veloci e passano ancora in contro-fuga con Velotto e Di Fulvio (9-3). Presciutti con una mezza rovesciata trova il 10-3, prima che Nicosia venga sorpreso dai sette metri dal tiro beffardo di Chen Zhongxian che trova il quarto gol asiatico stoppando il break di 7-0. Gli azzurri cambiano schema in attacco e si affidano al centro: Marziali è un leone e trova un tris spettacolare condito di sciarpate e beduine (13-4). Di Fulvio concede il bis con tiro a schizzo sotto il sette, poi esce per fallo grave e la Cina torna asegno con il secondo personale di Chen Zhongxian (5-14). Fondelli chiude il tempo col la bomba che riporta al massimo vantaggio l'Italia (15-5). Di Fulvio e Renzuto finalizzano due extraman e ristabiliscono le superiorità appena sotto al 50% (4/9), mentre Dolce si iscrive a referto e chiude i conti