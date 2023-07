Mondiali nuoto, Italia argento nella 4x100 stile libero. Titmus e Marchand da record

FUKUOKA (Giappone) - Ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka Thomas Ceccon chiude al 2° posto nella sua batteria (la seconda) di semifinale nei 50 metri stile farfalla ed accede alla finale . L'azzurro non è partito benissimo ma poi ha recupero chiudendo al 2° posto con il tempo di 22.92 alle spalle del francese Maxime Grousset (22.72), terzo l'austriaco Simon Bucher (23.05). Ai microfoni di Sky Sport Ceccon ha commentato così: "Sono entrato in modalità gara, sono felice. Sono andati forte perché l'ultimo è entrati con il tempo di 23.0 quindi era tosta, ho fatta 40 metri di gara e poi ho mollato perché ero tranquillo. Staffeta parto per ultimo dove sarò costretto a tirare, serve avere gli attributi. Gran compito e spero di farlo al meglio". Questi i finalisti dei 50 farfalla: Grousset, Rose, Peters, Ceccon, Sameh, Proud, Ribeiro, Bucher e Carter.

Mondiali, Titmus fantastica: oro e record del mondo

In una delle gare più attese della giornata, i 400 metri stile libero femminile, Ariarne Titmus ha scritto la storia: la nuotatrice australiana ha dominato la gara registrando il nuovo record del mondo con 3’55″38. Battute la statunitense Katie Ledecky (3’58″73) e la neozelandese Erika Fairweather (3’59″59). Giù dal podio (4° posto) l'ex primatista del mondo Summer McIntosh.

Mondiali, Martinenghi in finale nei 100 rana. Poggio beffato

Nella prima batteria delle semifinali dei 100 metri stile rana Nicolò Martinenghi chiude con 59.21 al 3° posto in una gara dove i favoriti si sono controllati vinta dall'olandese Arno Kamminga (59.08) seguito dallo statunitense Josh Mathey (59.20). Nella seconda batteria invece non riesce a staccare il pass finale Federico Poggio chiudendo al 6° (59.51) nonché primo degli esclusi. Il cinese Haiyang Qin ha dominato la gara con 57.82.

Mondiali, Franceschi squalificata nei 200 misti

Nella prima batteria delle semifinali dei 200 metri misti femminili Sara Franceschi chiude al 5° posto con 2'10"05 ma l'azzurra, insieme ad altre due concorrenti (McKeown e Shanahan), viene squalificata dopo la revisione dei giudici. Queste le parole di Sara: "Non so cosa è successo, sinceramente non mi sembra di aver fatto nulla di strano.Ho fatto tutte le cose giuste, ho migliorato un po' ma non quanto mi aspettavo".

Mondiali, Marchand nella storia: vittoria nei 400 misti e record di Phelps demolito!

Alberto Razzetti chiude al 7° posto (4'11"73) nella finale dei 400 metri misti che consegna alla storia Leon Marchand: il francese vince la gara e sgretola di oltre un secondo il record del mondo firmato nel 2008 dalla leggenda Michael Phelps con 4'02"50! Completanno il podio l'americano Carson Foster (4'06"56) e il giapponese Daiya Seto (4'09"41).

Mondiali, Italia argento nella staffetta 4x100 stile libero. Vince l'Australia

L'Italia vice-campione olimpica di Miressi, Frigo, Zazzeri, Ceccon porta a casa la medaglia d'argento in una gara combattuta fino agli ultimi metri. Azzurri primi al 1° cambio con un ottimi Miressi, comando della corsa che Frigo e Zazzari mantengono dando l'ultimo cambio a Ceccon: l'azzurro davanti nei primi 50 metri, ma nella volata finale Kyle Chalmers (Australia) mette il turbo (46'56) e beffa l'Italia che porta a casa la prima medaglia in vasca. Oro per l'Australia (3'10"16), argento Italia (3'10"49) mentre bronzo per gli Stati Uniti (3'10"81).