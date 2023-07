Martinenghi, un argento per tre: secondo a pari merito nei 100 rana

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. La medaglia è arrivata ex aequo con il tempo di 58''72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin. Martinenghi resta così sul podio iridato, dopo l'oro di Budapest 2022, quando raccolse l'eredità lasciata vacante da Adam Peaty, ed è argento nei 100 rana. Il 23enne di Varese primatista italiano (58"26) - campione europeo in carica nei 50 e 100 - parte in corsia 1 dopo il 59''21 in semifinale, stampa un super passaggio in 27''47 ai 50, un ritorno 31''45 e chiude in 58'72 ex aequo con l'olandese Arno Kamminga - argento mondiale, europeo ed olimpico - e lo statunitense Nic Fink - bronzo a Tokyo 2020.