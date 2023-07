Ceccon è mostruoso! Oro mondiale nei 50 farfalla

L'azzurro ha vinto il titolo in 22''68 stabilendo anche il record italiano. Il nuotatore veneto ha preceduto il portoghese Matos Ribeiro 22"80 e il francese Maxime Grousset 22"82. Ceccon ha ottenuto una storica medaglia a mezz'ora da una semifinale fantastica nei 100 dorso. L'italiano è riuscito a qualificarsi per la finale, vincendo la prima batteria con il tempo di 52'16. A vincere la seconda batteria in semifinale è stato il cinese Xu con il tempo di 52'42. La finale è in programma domani.

Mondiali nuoto, le parole di Ceccon

Thomas Ceccon, al termine della finale dei 50 metri farfalla maschili dei Mondiali di nuoto di Fukuoka, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Non sono nemmeno così stanco. Ho l'adrenalina a mille: adesso sono ancora attivo. Oggi due grandi gare; penso si possano commentare da sole. Non ho tirato al 100% nel dorso. La cosa importante è aver vinto questo maledetto 50 delfino. E' una gara a cui tengo molto, visto che alcuni dei miei record giovanili li ho fatti in questa specialità . Sono davvero contento: volevo fare almeno un titolo prima di partire. La mezz'ora che è passata non me la ricordo, ero molto concentrato e penso si debba vivere di questa tensione, voglia di fare e divertirsi".