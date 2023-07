Mondiali nuoto, Paltrinieri è in finale negli 800 stile libero

FUKUOKA (Giappone) - Gregorio Paltrinieri accede alla finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Nelle batterie il vicecampione olimpico e primatista europeo ha nuotato in 7'44"89 (7° tempo assoluto) e domani partirà dalla corsia uno. Il miglior tempo è stato dell'australiano Samuel Short (7'40"90), che ha preceduto il tunisino campione olimpico Ahmed Hafanoui (7'41"97) e il tedesco Luka Martens (7'42"04). In finale anche lo statunitense Bobby Fink, l'ucraino Mykhailo Romanchuk e il brasiliano Guillherme Pereira da Costa. Eliminato invece il tedesco Florian Wellbrock vincitore della 10 km. Escluso l’altro azzurro in gara Luca De Tullio, all’esordio assoluto in una rassegna iridata, capace però di abbassare il proprio primato personale di 1″ circa (7:46.87, 11° tempo per lui).