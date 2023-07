Pallanuoto, Italia fuori ai quarti: battuta ai rigori dalla Serbia

FUKUOKA (Giappone) - Sconfitta amara per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto di Fukuoka nei quarti di finale. Gli Azzurri di Sandro Campagna escono sconfitti contro la Serbia solo dopo i rigori per 15-14 e vedono sfumare anche la prima chance di ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l'11-11 nei tempi regolamentari con molti rimpianti per gli azzurri nelle mancate occasioni di allungare sul +2, la partita si decide alla lotteria dei rigori fatali per l'Italia con gli errori di Di Somma e Damonte. In semifinale la Serbia affronterà ora la Grecia, che in precedenza ha battuto per 10-9 il Montenegro