Mondiali nuoto, oro e record europeo per Marchand nei 200 misti

Leon Marchand ha vinto la finale dei 200 metri misti maschili, ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka: il francese ha nuotato in 1'54"82, stabilendo il nuovo record in Europa. Doppietta britannica per l'argento e il bronzo, rispettivamente con Duncan Scott (+01.13) e Tom Dean (+01.25). Kylie Chambers si laurea campione nei 100 stile libero. Primo titolo per l'australiano che chiude in 47″15, argento per Alexy e bronzo per Grousset. Popovici ancora giù dal podio.