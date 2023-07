Quadarella giù dal podio mondiale negli 800 stile. Ledecky supera Phelps

Simona Quadarella si posiziona ai piedi del podio negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. L'azzurra si è piazzata al quarto posto, nuotando con il tempo di 8'16"46. La medaglia d'oro è andata a Katie Ledecky, in 8'08"87, mentre l'argento alla cinese Bingjie Li (8'13"31) e il bronzo all'australiana Ariarne Titmus (8'13"59).