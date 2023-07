Mondiali nuoto, Pilato bronzo nei 50 rana. Ceccon 5° nei 50 dorso

FUKUOKA (Giappone) - Ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Fukuoka con Thomas Ceccon che chiude al 5° posto (24.58) nella finale dei 50 dorso. Oro per lo statunitense Hunter Armstrong (24.05) che ha battuto il connazionale Justin Ress (24.58), bronzo per il cinese Jiayu Xu (24.50).

Mondiali nuoto, Pilato bronzo nei 50 rana

Nei 50 metri rana femminili arriva la 6ª medaglia (1 oro, 4 argenti e 1 bronzo) per l'Italia ai Mondiali con il bronzo di Benedetta Pilato (30.04) in una gara che ha visto vincere con nuovo record del mondo (29.16) la lituana Ruta Meilutyte! Secondo posto per la statunitense Lilly King (29.94). Mentre 5° posto per l'altra italiana in gara ovvero Anita Bottazzo (30.11).