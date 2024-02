Quadarella infinita: medaglia d’oro ai Mondiali nei 1500 sl e pass olimpico!

DOHA (Emirati Arabia)- Simona Quadarella è medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto a Doha . L'azzurra conquista il suo secondo titolo mondiale in carriera vincendo la finale dei 1500 stile libero con il crono di 15’46″99 davanti alla cinese Bingjie Li e alla tedesca Isabel Gose . Gara di alto livello per Simona che ai 300 metri ha cambiato ritmo scavando il solco con le avversarie dimostrando gestendo poi il vantaggio

Secondo oro in carriera e pass Olimpico

Con questo trionfo Quadarella si aggiudica anche il pass olimpico per Parigi 2024 e si fregia dell'onore di essere la seconda italiana di sempre dopo Federica Pellegrini a confermare il titolo mondiale dopo un anno di distanza nei 1500 sl. Per Simona si tratta del secondo oro mondiale in carriera, la sesta medaglia in cinque Mondiali, il quinto Mondiale a podio consecutivo.

Quadarella: "Oro che dedico a me stessa"

"Sono proprio contenta, volevo vincere. Sapevo che sarebbe stata alla mia portata ma non pensavo di fare 15'46", questo mi rende ancora più contenta. Mi volevo prendere questa medaglia, all'inizio ho provato ad aspettare un po', poi ho visto che non facevo fatica e ho provato a staccare le avversarie - aggiunge - C'è tanta Simona in questa medaglia, forse oggi ci ho messo qualcosa in più che sinceramente non pensavo di riuscire a mettere. Questa vittoria la dedico a me stessa, ultimamente facevo davvero tanta fatica, ho pensavo più volte se fosse la cosa giusta venire qui a Doha, non ero neanche sicura fino a poco tempo fa. Ho deciso di venire qu e mettermi comunque alla prova".