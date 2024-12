Italia gusto Mora, Butini: "Avviato il ricambio generazionale"

Signori, siamo alla prima fermata. Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest terminati, ma il viaggio verso Los Angeles 2028 è appena iniziato. Non è un caso che gli Stati Uniti abbiano interpretato questa competizione con maggior attenzione del solito. Le 39 medaglie conquistate (18 ori, 13 argenti e 8 bronzi) parlano chiaro e le basi in vista dei Giochi di casa si cominciano a porre. E così, nella rassegna da 30 record del mondo, ben 21 sono griffati a stelle&strisce. Tra questi, meritevoli d'attenzione i nove "WR" di Gretchen Walsh a livello individuale e il tempo sensazionale di Luke Hobson nei 200 sl (1’38”61). USA dominanti e Italia che ieri ha concluso con l'argento di un ritrovato Lorenzo Mora nei 200 dorso, sul podio individuale per il terzo Mondiale in vasca corta di fila dopo Abu Dhabi 2021 (argento nei 50) e Melbourne 2022 (argento nei 100 e bronzo nei 200), e il bronzo nella 4x100 mista maschile che può confortare sulla profondità del movimento tricolore. Nove le medaglie in totale (1 oro, 5 argenti e 3 bronzi) e quarto miglior risultato di sempre nello storico per il Bel Paese.

"Favorito ricambio generazionale"

A ciò vanno aggiunti 24 primati personali (un record europeo, 5 record italiani e un record mondiale giovanile, oltre a 5 record italiani di staffetta) e 30 finali. Squadra che si è presentata senza i suoi big-three Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Gregorio Paltrinieri, e il bilancio è stato più scarno rispetto alle 16 medaglie di Abu Dhabi 2021 e di Melbourne 2022 anche per questo. La truppa guidata dal direttore tecnico Cesare Butini, nei 28 elementi presenti in Ungheria (16 uomini e 12 donne) ha coinvolto 7 atleti nati tra 2004 e 2007 e 13 tra 2000 e 2003. Alberto Razzetti è stato l’uomo copertina con i suoi quattro podi (2 argenti e 2 bronzi) e la giovane piemontese Sara Curtis ha rappresentato la punta di diamante delle “nuove proposte”, decisiva nella storica conquista dell’oro nella 4x50 stile libero mista. "Abbiamo cercato di avviare e favorire il ricambio generazionale - afferma Butini -. A Budapest hanno gareggiato molti debuttanti emergenti e l'insieme ha dato risposte confortanti per un ottimo avvio di quadriennio. Gli atleti esperti come Razzetti, Quadarella, Mora, la sorprendente Di Pietro e quelli più giovani come Curtis, D'Ambrosio, Busa hanno supplito le mancanze di tanti campioni tra cui Paltrinieri, Ceccon e Martinenghi. Siamo stati protagonisti ugualmente e abbiamo dimostrato le potenzialità di un gruppo eterogeneo. Il bilancio è positivo". Ci si ritroverà nel 2025 per proseguire nel viaggio, sperando che Benedetta Pilato possa trasformare quei quarti posti in metalli.

Finali

Uomini. 200 sl: 1. Hobson (Usa) 1’38″61 (record mondiale), 2. Giuliani (Aus) 1’40″36, 3. Henveaux (Bel) 1’41″13. 200 dorso: 1. Kos (Ung) 1’45″65 (rec. camp.), 2. Mora 1’48″96, 3. Tomac (Fra) 1’49″93. 50 rana: 1. Qin Haiyang (Cin) 25″42, 2. Sakci (Tur) e Prigoda (Rus) 25″56, 4. Cerasuolo 25″62, 5. Shymanovich (Bie)25″64, 6. Viberti 25″71. 4x100 mista: 1. Russia 3’18″68 (record mondiale), 2. Usa 3’19″03, 3. Italia 3’19″91. Donne. 50 sl: 1. Gretchen Walsh (Usa) 22″83 (rec. mondiale), 2. Douglass (Usa) 23″05, 3. Wasick (Pol) 23″37, 6. Di Pietro 23″85, 7. Curtis 23″87. 200 sl: 1. Haughey (Hkg) 1’50″62, 2. Harvey (Can) 1’51″48 (rec. am.), 3. Weinstein (Usa) 1’51″62 (rec. mon. jr), 8. Morini 1’54″17. 200 dorso: 1. Regan Smith (Usa) 1’58″04 (rec. mondiale), 2. McIntosh (Can) 1’59″96, 3. Shkurdai (Bie) 2’00″56. 50 rana: 1. Meilutyte (Lit) 28″54, 2. Tang Qianting (Cina) 28″86, 3. King (Usa) 28″91, 4. Pilato 29″11. 4x100 mista: 1. Usa 3’40″41 (record mondiale), 2. Gran Bretagna 3’47″84, 3. Cina 3’47″93, 6. Italia 3’50″36 (record italiano).