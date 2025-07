SINGAPORE (Cina) - L'Italia della pallanuoto si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale di Singapore, grazie al successo ai rigori sulla Serbia nel secondo turno del Girone A. Il Settebello, che all'esordio nel girone aveva battuto la Romania, si è fatto raggiungere sul 13-13 a pochi secondi dalla fine della partita, ma ai rigori è riuscita a imporsi, con quattro centri su cinque contro i tre su cinque dei campioni olimpici in carica: decisive le due parate di Nicosia con Cannella bravo a non fallire il match-point del 17-16 finale. Gli azzurri di Sandro Campagna vincono il raggruppamento ed affronteranno nella seconda fase la vincente della sfida tra la seconda del Girone C e la terza del Girone D.