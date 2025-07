Paltrinieri eterno: argento nella 10 km ai Mondiali di Singapore

SINGAPORE (GIAPPONE) - Arriva la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Singapore e non poteva che conquistarla Gregorio Paltrinieri, argento nella 10 chilometri maschile in acque libere. Il 30enne campione carpigiano deve arrendersi solo al tedesco Wellbrock che tocca per primo in 1h59"55'5, con l'azzurro staccato solo di 3"7. Bronzo all'australiano Lee (+14"8), ottimo sesto posto per Andrea Filadelli (+48"2).