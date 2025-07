Paltrinieri e Taddeucci d'argento nelle 5 km. L'azzurro: "Mai gara più dura"

Anche nelle 5 km in acque libere dei Mondiali di nuoto, in scena a Singapore, l'Italia ha conquistato due medaglie d'argento. Esattamente come nelle 10 km a ottenerle sono stati, al maschile, l'emiliano ed "eterno" Gregorio Parltrinieri (tesserato Coopernuoto e Fiamme Oro), più forte anche della frattura al dito della mano sinistra rimediata nel corso della prima gara della kermesse iridata, e, al femminile, la toscana Ginevra Taddeucci (Canottieri Napoli e Fiamme Oro). A completare il podio maschile l'oro del tedesco Wellbrock e il bronzo del francese Olivier. Nella gara donne oro per l'australiana Johnson, bronzo per la giapponese Kajimoto. Nelle acque di Sentosa, Parltrinieri ha nuotato in 57'29"3, battuto solo dal tedesco Florian Wellbrock. Gli aggettivi per descrivere l'azzurro sono terminati.

Le parole di Paltrinieri Lo stesso nuotatore emiliano ha ammesso che "la gara è stata difficile". "Avevo un taping leggero stamattina però l'ho perso dopo il primo giro. E' stata una gara durissima, più della dieci chilometri", ha raccontato il carpigiano, che compirà 31 anni il 5 settembre. "Ero stanco, il caldo influisce. Il dito fa male ma ero incurante del dolore. La gara è stata perfetta, potevo anche rientrare per la vittoria finale. Ultimamente la cinque chilometri mi viene meglio della dieci: però era dura perché c'era molta competitività e bisognava combattere con tanta gente insieme", ha proseguito il vincitore di tutto, allenato da Fabrizio Antonelli al centro federale di Ostia e tesserato per Coopernuoto e Fiamme Oro."L'anno scorso non avrei mai conquistato una medaglia in una gara così: prima le volevo risolvere di forza; adesso c'è molta più tattica nel mio nuoto e infatti sono riuscito a gestirla bene. Le gare stagionali mi hanno dato tanti feedback e ho affinato la mia strategia", ha spiegato ancora Paltrinieri.