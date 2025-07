Paltrinieri e Taddeucci, la sfida che fa grande l'Italia  

Tre come i km da affrontare e le medaglie conquistate. L'isola di Sentosa per Ginevra Taddeucci ha assunto i connotati dell'isola che non c'è, dove ogni pensiero positivo ti fa volare sull'acqua senza la polverina magica di Campanellino. Già, perché ieri la magia l'azzurra l'ha fatta davvero nel nuovo format proposto da World Aquatics, al posto della 25 km. Dalla maratona delle acque libere si è passati a una prova a elimina