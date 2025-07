Pelati, lacrime agli occhi e medaglia: dopo Misini è nata una stella  

Volto rigato dalle lacrime e gli occhi truccati di nero kajal che non possono nascondere l'emozione. Sensazioni uniche per Filippo Pelati, 18enne nativo di Lagosanto (40 chilometri da Ferrara), tintosi di bronzo nella finale del programma libero del solo maschile ai Mondiali di nuoto artistico a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena un battesimo del fuoco o per meglio dire dell'acqua per chi è il secondo italiano della storia, dopo Giorgio