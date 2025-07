Imparare dai propri errori. L'ha fatto Ludovico Viberti dopo quanto accaduto negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Quell'eccesso di confidenza nelle batterie mattutine dei 100 rana lo aveva visto clamorosamente escluso dalla finale A, non potendo lottare per la conquista del titolo e soprattutto per ottenere il tempo-limite per i Mondiali 2025 di nuoto