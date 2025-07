SINGAPORE - Simona Quadarella medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. La romana del Circolo Canottieri Aniene fa segnare il record italiano e il primato continentale in 15'31"79 e s i arrende solo alla statunitense Katie Ledecky , oro in 15'26"44. Bronzo all'australiana Lani Pallister (15'41"18) davanti alla cinese Li e alla francese Kirpichnikova. Argento anche per Thomas Ceccon che chiude secondo la finale dei 100 metri dorso in 51"90. Delusione per il campione olimpico che si è dovuto arrendere per soli 5 centesimi al sudafricano Coetze (51"85). Bronzo al francese Yohann Nodye-Brouard con il tempo di 51"92.

Le parole della Quadarella

"Non me l'aspettavo per niente, sapevo di andare bene ma non pensavo così tanto. Al record europeo ci pensavo da anni, ma non credevo potesse arrivare adesso. Sono contentissima". Così Simona Quadarella commenta a caldo la medaglia d'argento vinta nei 1500 sl ai Mondiali di nuoto di Singapore. "Sapevo che sarebbero partite forti e ho cercato di stare dietro, non pensavo che la Pallister avesse mollato così e questo mi ha aiutato. Una gara che ho studiato, ci ho messo tanta testa. Quest'anno ho cambiato tante cose che mi hanno aiutato, con nuovi stimoli. Non avevo avuto queste risposte e non me lo aspettavo. Sono contenta, credo tantissimo in questo lavoro", ha aggiunto l'azzurra a RaiSport. "Ledecky? Non le sono mai stata così vicina, per me è stato emozionante", ha detto poi Quadarella che ha così riscattato il quarto posto delle ultime Olimpiadi a Parigi. "Ora sono molto più tranquilla rispetto all'anno scorso e questo è un bello stimolo in vista di Los Angeles, mancano tre anni e ci sono ancora tanti appuntamenti. La delusione di Parigi ce la siamo messa alle spalle e con questa gara ancora di più, le delusioni fanno parte del percorso di un atleta. Le delusioni mi hanno anzi aiutato a crescere", ha concluso.

Le parole di Ceccon

"Una bella gara, ma il primo passaggio è stato abbastanza lento. Coetze è andato molto forte, sono contento per lui, e si vede che questa gara si sta muovendo". Così Thomas Ceccon commenta, con un pizzico di delusione, la vittoria della medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. "L'arrivo era un po' preparato, venivo qui per vincere ma va bene comunque ma con le pinze. Il tempo è comunque sotto i 52", che non facevo da tre anni. Non pensavo che potessero andare così forte, sono rimasto sorpreso ma complimenti a loro".

D'Ambrosio 6° nei 200 stile

Carlos D'Ambrosio sesto nella finale dei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Il 18enne veneto tocca in 1'45"27 e termina appena dietro al polacco Sieradzki (1'45"22). Oro al rumeno David Popovici (1'43"53) davanti allo statunitense Luke Hobson (1'43"84) e al giapponese Tatsuya Murasa (1'44"54).