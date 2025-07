Pellacani e Santoro nella storia: oro Italia nei 3m sincro misti davanti alla Cina!

Matteo Santoro e Chiara Pellacani conquistano una splendida medaglia d'oro ai Mondiali di tuffi di Singapore nel trampolino da 3 metri misto. I due azzurri hanno ottenuto 308.13 punti totali in finale mettendosi davanti agli australiano Rousseau-Keeney e ai cinesi Chen-Li. Per l'Italia è il quarto oro nei tuffi nella storia dei Mondiali di nuoto, il primo metallo più prezioso in questa edizione a Singapore.

Il primo oro a Singapore

La Federazione ha festeggiato così questo storico traguardo: "Ecco l'oro che tanto aspetti, ma che non riesci neanche a sognare tanto che sembra impossibile. Chiara Pellacani e Matteo Santoro battono i cinesi Zilong Chen e Yajie Li, vincono la finale mondiale del sincro misto trampolino ed entrano nella storia. Gli azzurri ma tra di loro si considerano fratelli perchè sono cresciuti insieme conducono una finale perfetta e trionfano con 308.13; più forti degli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney argento con 307.26 e soprattutto dei cinesi che non vanno oltre i 305.70".

Traguardo storico

Nella nota si legge: "Mai l'Italia si era spinta così in alto con con una coppia. Finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e la vice presidente Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Adesso ci sono anche il presente e futuro dei tuffi azzurri. Già vicecampioni del mondo l’anno scorso e d’Europa quest’anno, per loro si tratta dell’ottava medaglia nel sincro misto tra mondiali, europei ed European Games. Prima di oggi: argento europei Antalya 2025, argento mondiali Doha 2024, bronzo mondiali Fukuoka 2023 e oro European Games Resovia stesso anno, bronzo europei Roma 2022 e argento mondiali Budapest stesso anno, oro europei Budapest 2021. Finale diretta a 19 coppie, sono diciassettesimi in ordine di salto ma il 17 non porta sfortuna e comunque nello sport fortuna e sfortuna dipendono soltanto noi. E Chiara Pellacani e Matteo Santono sono la fortuna di loro stessi e di tutta l’Italia dei tuffi e degli sport acquatici"