Curtis da record nei 50 sl, 4x100 mista in finale: Italia show ai Mondiali!

SINGAPORE (Malesia) - Sara Curtis si qualifica per la semifinale dei 50 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore con un tempo di 24"41 che le consente di stabilire il nuovo record italiano. La 18enne di Savigliano - tesserata per Esercito e Cs Roero e allenata da Thomas Maggiora - abbassa di due centesimi il precedente nuotato agli assoluti di Riccione lo scorso aprile, per il terzo crono d'ingresso; davanti alla velocista azzurra solo l'australiana e vice campionessa olimpica Meg Harris in 24"31 e l'olandese Milou Van Wijk in 24"39. Le sue parole dopo la batteria: "Ieri sera ero più delusa per i 100 che soddisfatta per aver disputato la finale Sentivo di non aver dato tutto quello che avevo. Oggi sono entrata in acqua proprio con la voglia di nuotare e di ritoccare il record italiano: durante il riscaldamento mi sentivo benissimo. Ero convinta di farcela e penso di poter andare ancor più forte in semifinale".

Risposta al razzismo

La nuotatrice azzurra ha ribadito la ferma condanna a razzisti e leoni da tastiera sottolineando di non essere stata offesa recentemente e che la prestazione non è in risposta ai presunti attacchi, quanto piuttosto alla delusione nella finale dei 100: "Tra semifinali e finali ho ricevuto un un sacco di bei messaggi, non ho ricevuto insulti di nessun genere e se li avessi ricevuti mi avrebbero trasmesso ancora maggiore grinta. Il razzismo resta un tema sociale ovviamente importante, però rimacinare sempre sopra le cose quando non succedono non è bello".

Staffetta 4x100 sl mista, Italia in finale!

L'Italia è in finale nella staffetta mista 4x100 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore. Manuel Frigo (48"47), Lorenzo Zazzeri (48"46), Chiara Tarantino (54"53) e una strepitosa Emma Virginia Menicucci (53"38) in 3'24"84 ottengono il sesto tempo d'ingresso. L'oro sembra prenotato dagli Stati Uniti che intanto piazzano un 3'21"48 che è nettamente il crono migliore. Per gli altri gradini del podio, però, i discorsi sembrano aperti. Davanti all'Italia ci sono Francia in 3'24"21, Olanda in 3'24"31, Russia (3'24"46) e Spagna (3'24"48).

Tuffi, Pellecani e Pizzini in finale dai 3 metri

Nella semifinale dal trampolino 3 metri quarto posto e pass finale per Chiara Pellacani (310.80), mentre Elisa Pizzini finisce nona (283.80) e raggiunge la prima finale della sua carriera in una semifinale che ha visto la Cina prendersi i primi due posti. Prima Yiwen Chen (358.05) seguita da Jia Chen (347.40).

Nei preliminari della gara dai 10 metri individuali Riccardo Giovannini accede alle semifinali, si ferma, invece Simone Conte. Il primo, al suo quarto mondiale, si qualifica da diciassettesimo.Il secondo, campione d'Italia a marzo agli assoluti Unipol a Torino (390.30), si ferma al 25° posto con 359.95.