SINGAPORE - Chiara Pellacani ancora protagonista ai Mondiali di tuffi di Singapore. L'azzurra conquista un'altra storica medaglia di bronzo nel trampolino da 3 metri. Per l'atleta romana è la terza medaglia in questa edizione dei campionati iridati. Medaglia d'oro per la cinese Yiwen Chen con 389,70 punti, argento per l'altra cinese Jia Chen con 356,40 punti e bronzo per Pellacani con 323,20 punti.

Quadarella 4ª con record europeo, Bacico out in semifinale

Simona Quadarella ha ottenuto il quarto posto nella finale degli 800 metri stile libero femminile ai Mondiali di nuoto di Singapore. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 8'12"81, nuovo record italiano ed europeo. Spettacolare la lotta per le medaglie: oro per l'americana Katie Ledecky con il tempo di 8'05"62 nuovo record dei campionati e soprattutto medaglia numero 30 in carriera. Argento per l'australiana Lani Pallister in 8'05"98 nuovo record nazionale, bronzo per la canadese Summer McIntosh in 8'07"29. Christian Bacico si ferma in semifinale nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. Il 19enne azzurro tocca in 24"90 chiudendo con il 15° crono assoluto. Miglior tempo per il russo Kliment Kolesnikov in 24"16. "Non mi sarei mai aspettata tutto questo, sono tranquilla dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico ho lavorato davvero bene. Sono proprio contenta di me stessa". Così Simona Quadarella commenta ai microfoni di RaiSport il suo quarto posto con il record europeo negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore. "Sapevo che per il podio sarebbe stato molto difficile, non pensavo così difficile. Quando visto che sarebbe stato molto complicato ho pensato solo al record europeo, ho fatto proprio gara da sola", ha aggiunto. "Sono molto contenta del doppio record europeo nei 1500 e negli 800, ora c'è una consapevolezza diversa. Non pensavo di migliorare così tanto in questo momento, una cosa mi fa davvero ben sperare", ha detto ancora Quadarella. "Ledcky? E' un'atleta fantastica, per me nuotare con lei è motivo di grande orgoglio. Questi grandi campioni sono quelli che ci spingono a dare sempre il massimo", ha concluso.

Curtis in semifinale con record, ma niente finale

Sara Curtis si qualifica per la semifinale dei 50 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore con un tempo di 24"41 che le consente di stabilire il nuovo record italiano. La 18enne di Savigliano - tesserata per Esercito e Cs Roero e allenata da Thomas Maggiora - abbassa di due centesimi il precedente nuotato agli assoluti di Riccione lo scorso aprile, per il terzo crono d'ingresso; davanti alla velocista azzurra solo l'australiana e vice campionessa olimpica Meg Harris in 24"31 e l'olandese Milou Van Wijk in 24"39. Le sue parole dopo la batteria: "Ieri sera ero più delusa per i 100 che soddisfatta per aver disputato la finale Sentivo di non aver dato tutto quello che avevo. Oggi sono entrata in acqua proprio con la voglia di nuotare e di ritoccare il record italiano: durante il riscaldamento mi sentivo benissimo. Ero convinta di farcela e penso di poter andare ancor più forte in semifinale". Niente da fare, però, per la finale: la 18enne azzurra è la prima delle eliminate, chiudendo con il nono tempo di 24.48. La più veloce è stata la polacca Katarzyna Wasick in 24.19.

Risposta al razzismo

La nuotatrice azzurra ha ribadito la ferma condanna a razzisti e leoni da tastiera sottolineando di non essere stata offesa recentemente e che la prestazione non è in risposta ai presunti attacchi, quanto piuttosto alla delusione nella finale dei 100: "Tra semifinali e finali ho ricevuto un un sacco di bei messaggi, non ho ricevuto insulti di nessun genere e se li avessi ricevuti mi avrebbero trasmesso ancora maggiore grinta. Il razzismo resta un tema sociale ovviamente importante, però rimacinare sempre sopra le cose quando non succedono non è bello".

La 4x100 mista sfiora il podio

L'Italia non è andata oltre il quarto posto nella finale della staffetta 4x100 stile libero mista ai Mondiali di nuoto di Singapore. Gli azzurri e le azzurre Manuel Frigo, Carlos D'Ambrosio, Sara Curtis ed Emma Menicucci hanno chiuso con il tempo di 3'21"48 nuovo record italiano. Medaglia d'oro per gli Stati Uniti in 3'18"48 nuovo record del mondo, argento per la Russia in 3'19"68 e bronzo per la Francia in 3'21"35.

Ceccon 8° nei 100 farfalla, Di Pietro 7ª nei 50

Thomas Ceccon (Fiamme Oro) è ottavo nella finale dei 100 farfalla ai Mondiali di nuoto di Singapore. 51"12 il tempo del 24enne veneto, che termina a poco più di un secondo dalle medaglie. Vanno sotto i 50" sia Maxime Grousset che Noe Ponti. Il francese (49"62) precede lo svizzero (49"83). Bronzo al canadese Ilya Kharun (50"07). Alla sua prima finale iridata in vasca lunga è settima Silvia Di Pietro è settima nei 50 farfalla.

Deplano 4° nei 50sl, Pilato e Bottazzo in finale nei 50 rana

Leonardo Deplano (Esseci Nuoto - Aniene) è quarto nella finale dei 50 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore. 21"52 il tempo del toscano, che manca la medaglia di bronzo per soli sei centesimi. Lo statunitense Jack Alexy, infatti, chiude terzo in 21"46. Domina l'australiano Cameron McEvoy (21"14) davanti al britannico Benjamin Proud (21"26). Due azzurre in finale nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Singapore. Benedetta Pilato ha strappato il pass con il terzo tempo complessivo di 30.20, alle spalle della lituana Ruta Meilutyte, prima in 29.54 e della cinese Qianting Tang (30.04). Settima Anita Bottazzo in 30.31.