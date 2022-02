Coppa dei Club 2022 MSP Italia: atleti ed atleti disabili insieme

Apertura in grande stile per la Coppa dei Club 2022 MSP Italia . Le 124 squadre partecipanti alla Fase provinciale di Roma sono scese in campo lo scorso weekend, dando vita a partite piene di divertimento ed amatorialità sportiva. La vera novità dell'edizione 2022 è rappresentata dal tratto inclusivo: in campo atleti insieme ad atleti con disabilità. Un esperimento che testimonia quanto lo sport possa essere veicolo di integrazione nella società.

Punzo: "Pomeriggio di condivisione"



E così è stato: Roberto Punzo, atleta paralimpico specialità badminton, è sceso in campo sabato con lo Sportinsiemeroma in casa del Red Padel: «Sono 16 anni che vivo su una sedia a rotelle, da otto anni pratico diversi sport, non senza successi, sia in campo nazionale sia internazionale - racconta -. Sabato sono entrato da ospite in trasferta, in un club di padel tra persone che all’aria aperta giocano, anche con spirito competitivo, godendo della propria condizione di salute, senza dover sostenere visite di classificazione a categorizzare la mia disabilità. Nell’attesa di entrare in campo, mi si sono celermente presentati, nel teatro della mente, momenti di profondo sconforto legati alla mia sopravvenuta condizione di paraplegico, mai avrei pensato avrebbero potuto portarmi ad un pomeriggio di così felice condivisione di spazi e attività. Ringrazio MSP Italia, il Joy Padel Club che mi ospita per gli allenamenti, tutte le amiche e gli amici che mi stanno accompagnando, Massimo Malizia, maestro di padel generosamente visionario, infine Luca Alessandrini, il Presidente dell’ASD Sportinsieme, un dirigente sportivo illuminato e infaticabile. Vorrei che a tante altre persone con disabilità fosse quanto prima permessa la contentezza di queste mie ore con il padel, di sport, adattato sì, ma senza barriere di classificazione».

Scopece: "Spunto dal regolamento spagnolo"

Per la cronaca, la partita è finita 2-2 con Roberto Punzo che ha portato a casa il suo incontro in coppia con Massimo Malizia. «Includere gli atleti con disabilità insieme ad atleti normodotati mi riempie gli occhi di orgoglio - confida Daniele Scopece, Direttore Tecnico MSP Roma -, perché come Ente di Promozione Sportiva siamo sensibili alle tematiche sociali che riguardano l'integrazione nello sport. Abbiamo studiato questa novità nei dettagli, ispirandoci al regolamento spagnolo dal quale abbiamo tratto spunto. Ci tengo a ringraziare tutte le società partecipanti e lo Sportinsiemeroma con il quale abbiamo allargato gli orizzonti dell'amatorialità sportiva del padel. Le immagini che abbiamo visto nel weekend rimarranno impresse per sempre nella storia della Coppa dei Club e di questo sport».