Sicilia, ecco il primo circuito padel dedicato a giovani

Far crescere nuove promesse, aumentare l’interesse dei ragazzi per lo sport e gettare i semi nel giardino fiorito del padel. Nasce un circuito per i giovani in Sicilia. Da Agrigento a Palermo, sette tappe più il master finale, quattro categorie coinvolte, dagli under 12 agli under 18. Si partirà a fine mese, la conclusione è prevista a inizio giugno. C'è tutto questo nel Circuito Under Padel Tour il cui scopo fondamentale è quello di promuovere e diffondere la pratica sportiva, sin dai più piccoli.