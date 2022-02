Padel4Brain: tutti in campo a Fabrica di Roma

FABRICA DI ROMA (Viterbo) - Allenarsi, partecipare, divertirsi. Ma soprattutto esserci. Decolla il progetto Padel4Brain, un'iniziativa che vede come protagonisti i ragazzi autistici dai 12 ai 20 anni, coinvolti nel gioco con lezioni dedicate esclusivamente a loro, affiancati da figure professionali specifiche per ogni esigenza. Tutto è nato da un’idea di Claudia Bonamici, terapista psico-educazionale della riabilitazione dell’età evolutiva, e di Camilla Perazzoni, club manager di Puro Padel Club. "Puro" è la parola che ricorre spesso da queste parti. Siamo a Fabrica di Roma, dove c'è il primo club indoor italiano in cui si pratica sport senza "offendere" l'ambiente. "Questa iniziativa - dicono in coro Paolo Paolelli e Lorenzo Graziani, soci fondatori di Puro Padel Club - si inquadra all’interno delle attività di Puro Sport dedicate al sociale. L’idea è quella di accogliere bambini e ragazzi affetti da disabilità mentale, con particolare riferimento al disturbo dello spettro autistico, all’interno della nostra struttura. La scelta in questo senso è stata quella di coinvolgere anche il centro polifunzionale di Civita Castellana, un’équipe di personale altamente qualificata nella riabilitazione dell’età evolutiva".