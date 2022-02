A Gaeta c'è il binomio perfetto: padel e turismo

GAETA (Latina) - Prendere il sole e giocare a padel. Un mix perfetto che coniuga relax, divertimento e benessere. Con questi presupposti, la ASD Gaeta Padel ha trasformato questa idea in realtà nel 2020, subito dopo il primo lockdown: "Abbiamo realizzato il primo campo sulla spiaggia lato Mar Tirreno – esordisce Cristian Rosato –, mentre il secondo è stato inaugurato ad agosto scorso, entrambi scoperti. I campi si trovano sul Lungomare di Serapo, all’altezza del Lido Risorgimento". Cristian Rosato ha intrapreso l’attività da imprenditore insieme ai due soci Fernando Riesco e Amerigo Patella: "Il padel ci era piaciuto sin da quando erano stati montati i campi durante gli Internazionali di Tennis al Foro Italico. L’idea era di realizzarli sulla spiaggia , è stato un lavoro molto difficile perché per i permessi la trafila è lunga e complicata. Ma siamo riusciti a portare a termine il nostro progetto, con il pieno consenso dell’amministrazione comunale".

I due campi outdoor hanno riscosso un grande successo tra gli appassionati, tanto che i tre soci hanno aperto, a novembre scorso, due campi indoor al Centro Sportivo 25 Ponti a Formia: "Vogliamo abbinare sport e turismo – continua Cristian – perché questa località attrae molti visitatori. Quest’anno abbiamo in mente di unire il calcio con il padel. Fernando, che ha vissuto l’esplosione del padel in Argentina, è anche un procuratore sportivo e tra i suoi clienti ha nomi importanti. Vogliamo creare un connubio tra questi due sport. Inoltre, con il Lido abbiamo già organizzato dei tornei legati alla ristorazione e a speciali pacchetti per il servizio spiaggia". Gaeta ormai respira ogni giorno aria di padel. Per Cristian questo sport ha ancora ampi margini di sviluppo: "Il padel continuerà a crescere, seguendo le orme di Argentina e Spagna. Questo perché è uno sport socievole, è adatto a tutte le età e ha un bellissimo terzo tempo. Senza dubbio c’è bisogno di rivolgempo. C’è bisogno di rivolgersi ai giovani, quando c’è un vivaio ci saranno più spazi di crescita e miglioramento. Sono certo che negli anni a venire il padel diventerà sport olimpico. Detto questo, non mi rimane che dire a tutti i lettori: vi aspettiamo a Gaeta!".