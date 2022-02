Tello senza limiti: "Voglio diventare il numero 1"

Quando hai iniziato a giocare a padel?

«A 15 anni nella mia città, insieme ai miei amici del quartiere. Vengo dal basket, ma ho giocato anche a tennis e questo mi ha aiutato molto nell’adattarmi al padel molto più velocemente di altri».

Cosa ami di più del padel e pratichi altri sport?

«Amo tutto del padel. Se non avessi giocato a padel avrei sicuramente continuato con i canestri, anche se la cosa strana è che sono un mancino ed è poco comune nel basket per un tiratore (ride, ndr)».

A che età sei diventato un professionista?

«Avevo 18 anni e mi trasferii nella capitale, dato che nella mia città non c'era un maestro che potesse farmi crescere adeguatamente».

La partita indimenticabile?

«Nel 2021 a Città del Messico, ma ce ne sono state anche molte altre, mi ricordo che in alcuni casi i giochi duravano tantissimo: per esempio contro Di Nenno e Navarro, per aggiudicarci un punto, abbiamo dovuto giocare per oltre 6 minuti».

Di ogni compagno che hai avuto, qual è lo skill che più ti ha impressionato?

«Nella mia carriera professionale preferisco parlare solo di Fede con cui gioco da 6 anni e apprezzo molto il suo carisma, la grinta e soprattutto il suo talento».

Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile chi sceglieresti?

«Per le donne mi piacerebbe allenare la coppia Aranza-Nela, mentre per gli uomini decisamente i numeri 1».

Il tuo maggior rammarico?

«Perdere la finale in un torneo».

Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni soddisfatto o potevi fare di più?

«Ovviamente ogni anno possiamo fare di meglio e continueremo a lavorare duro come fatto fino a oggi per essere sempre al top».

Come è andata la pretemporada con Federico?

«Molto bene e siamo molto carichi».

Il tuo colpo preferito e quello su cui migliorare?

«Il mio tiro preferito è la volèe di rovescio e comunque devo migliorare ogni colpo perché sono tutti molto importanti».

Ci descrivi la tua racchetta?

«Della mia Bullpadel Vertex 03 adoro la sua forma a diamante e apprezzo molto la sua maneggevolezza, potenza e ottimo controllo».

Cosa ami fare nel tuo tempo libero?

«Passare del tempo con la mia fa- miglia e divertirmi con gli amici».

Cosa ne pensi dello sviluppo in Italia?

«C'è un livello alto in Italia e sono sicuro che tra qualche anno vedremo molti dei vostri giocatori combattere nelle prime posizioni. C’è molta attenzione anche da parte delle aziende, degli organizzatori di eventi e degli organi federali, che si stanno dando da fare in modo egregio, con l’obiettivo di far crescere questo sport sempre di più».

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

«Diventare il numero 1»