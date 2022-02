Pier Giulio Farabbi si racconta: "Voglio fare il massimo senza trascurare gli studi"

Testa da adulto in un corpo da adolescente. Pier Giulio Farabbi , romano classe 2005, profuma di speranza. Ha la stoffa per sfondare, spinge per diventare grande senza perdere di vista la realtà. Campione nazionale under 16 e 18 nel 2021 e vincitore del circuito Slam under nella scorsa stagione, il baby di 17 anni (compiuti venerdì scorso) è pronto per un grande 2022. Intanto racconta la sua quotidianità. "Mi alleno al circolo Labarvm, nel quartiere Labaro di Roma – esordisce Pier Giulio – e gioco a padel da circa 5-6 anni. Prima praticavo il tennis, poi ho fatto coesistere tutti e due gli sport, fino a quando ho deciso di dedicarmi solo al padel, circa un anno e mezzo fa. Ho scoperto questa disciplina quando accompagnai mia madre a giocare. Un maestro mi ha visto giocare e ha capito che c'erano delle potenzialità. Così ho provato e non ho più smesso. A tennis ero bravo nei colpi al volo e nel padel questo è un aspetto importante".

Grande futuro

Su di lui sono pronti a scommettere Alexis Rosete Barriga, il maestro spagnolo che lo segue da sempre, e Marcelo Capitani, il selezionatore delle nazionali giovanili, che ha puntato su di lui per i mondiali juniores in Messico lo scorso settembre. "Un'esperienza fantastica – dice Farabbi – e per questo ringrazio il mister che ha creduto in me. Siamo arrivati quarti, un risultato storico. È stata una spedizione fantastica in cui ci siamo confrontati con i migliori del mondo. Abbiamo dimostrato che il nostro livello è ottimo e che abbiamo lavorato bene. Basti pensare che contro i numeri uno al mondo argentini abbiamo perso 6-4, 7-6 dopo una partita equilibrata". Dopo un grande 2021 a livello giovanile, l'obiettivo è scalare altri gradini. "Voglio 'stressarmi' il più possibile, per questo gioco tanti open e mi confronto con chi è più grande di me per proiettarmi al loro livello. E quando perdo affronto la sconfitta come se fosse un qualcosa di non scontato. Non mi basta esser forte coi miei coetanei, voglio giocare alla pari con i più grandi. L'obiettivo è arrivare al più alto livello possibile, fare il massimo ma senza mollare gli studi. Una volta terminata la scuola andrò all'università e cercherò di bilanciare il tutto con il padel". Tanti sogni, un idolo incontrastato. "Ale Galán, sicuramente, per me è il migliore", esclama Pier Giulio. Che rivela infine il punto forte e quello debole: "Quello che mi riesce meglio è lo smash, devo invece crescere a livello fisico". Parola di un futuro campione.