Padel, la casa degli sportivi si chiama Qatar

Montepremi e punti

Gli altri tre eventi di categoria 1 saranno annunciati nelle prossime settimane, con tante città, in Europa e nel mondo, che si sono candidate ad ospitare i nuovi tornei. Insieme al lancio della prima data, è stato fissato il montepremi per ogni evento di categoria 1, che raggiunge la somma record di 525.000 euro per ogni torneo e l’ufficializzazione del sistema di classifica a punti che disciplinerà il nuovo Tour Ufficiale. Il nuovo ranking prevedrà 2.000 punti attribuiti alla coppia vincitrice degli eventi di categoria 1; 1.000 punti per eventi di categoria 2; 500 punti per gli eventi di categoria 3 e poi punti rilevanti per i tornei rientranti nel Cupra FIP Tour. Si arricchisce dunque la programmazione della FIP per il 2022: i 10 nuovi tornei ufficiali si aggiungono infatti ai 120 tornei in programma che fanno già parte del calendario FIP, in oltre 40 Paesi nel mondo.

Doha, capitale dello sport

Le novità non finiscono qui, perché la FIP annuncerà nelle prossime settimane un nuovo importante broadcaster internazionale e il logo del nuovo Tour. Doha si conferma quindi sempre di più un punto di riferimento per il mondo dello sport: dopo aver ospitato lo scorso novembre i Mondiali di Padel, la Capitale del Qatar ha fatto da teatro alla Formula 1, ai Campionati Mondiali di Atletica, ai tornei di tennis ATP e WTA e il prossimo dicembre sarà la sede dei Mondiali di calcio. «La reazione che abbiamo ricevuto da lancio del nuovo Tour, appena due settimane fa, è assolutamente sorprendente – le parole del Presidente FIP Luigi Carraro –. Siamo contenti di aprire il nuovo tour ufficiale a Doha il 28 marzo, in quello che sara? il piu? grande torneo mai ospitato nel padel. Siamo inoltre lieti di rivelare il premio in denaro per la categoria 1, insieme al nostro nuovo ranking. Il futuro di questo sport sara? splendido». «Questo annuncio mostra il cambio di passo che sta accadendo al padel con il nuovo Tour ufficiale della FIP – le parole del Consiglio di amministrazione della Professional Players Association (PPA) –. Nuovi importanti tornei, record di premi in denaro e un nuovo sistema a punti. Queste cose erano inimmaginabili pochi mesi fa, ora sono una realtà. I giocatori sono finalmente al centro del futuro del padel e tutto ciò è incredibilmente emozionante».