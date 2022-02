La carica di Pablo Lima: "Voglio vincere con Maxi"

Il tuo maggior rammarico?

«In realtà non ho nessun rammarico. Non dico che non ho commesso degli errori, ma sono proprio questi che mi hanno fatto crescere e perfezionarmi».

Traccia un bilancio del 2021: soddisfatto o potevi fare di più?

«E' stata una stagione molto irregolare, con momenti buoni ma anche molti negativi ed il mio obiettivo era di fare sicuramente una stagione migliore».

Che aspettative hai con Maxi per questa stagione?

«Abbiamo voglia di fare bene e siamo entrambi molto motivati. Le aspettative sono quelle di potere essere una coppia in grado di competere contro i migliori».

Pregi e difetti?

«Il pregio è che lavoro sempre per il team e cerco di non trovare mai scuse quando le cose non vanno bene. Il difetto è che ci sono momenti in cui faccio fatica ad accettare il punto di vista del mio compagno; non sempre sono così, ma a volte capita».

Il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?

«Prediligo la volèe, mentre devo migliorare in molte variazioni di velocità ed in alcuni colpi».