Inizia alla grande la stagione per il Padel Colli Portuensi

TORINO - Appena due mesi del nuovo anno e già siamo nel pieno della stagione padelistica. E il Padel Colli Portuensi c’è. È partita l’edizione 2022 della tanto amata Coppa dei Club MSP 2022 alla quale il PCP prende parte con tre squadre – Colli Portuensi Black, Red e Yellow. La squadra Red sta lottando duro in un girone il cui sorteggio non è stato dei più semplici, presentando avversari ben radicati sul territorio romano e armati non solo di ottime intenzioni ma anche di risorse esperte e capaci. Le squadre Black e Yellow hanno portato a casa le prime due giornate quasi a punteggio pieno e puntano a passare da prime nel terzo ed ultimo week end dei gironi. Oltre a questo ambito teatro amatoriale, vanno in scena in tutta Italia Tornei Open di assoluto livello. Il maestro e giocatore di punta del circolo Tommaso D’Anversa ha al momento disputato tre tornei conquistando il premio di primo classificato.

Il programma

Dopo aver chiuso alla grande il 2021 vincendo il Torneo Open del Forum Sport Center in coppia con Facundo Marin, ha iniziato alla grande il 2022 vincendo la prima tappa dell’Open “Tour di Roma” nella categoria misto in coppia con la maestra e giocatrice dello stesso Padel Colli Portuensi Flaminia Olmo, il Torneo Open “Città di Sanremo” in coppia con Saverio Iancellotti e il Torneo Open “Cisterna di Latina” insieme ad Alessandro Pompeo. Bottino pieno che fa iniziare con vigore ed ottimismo una stagione sportiva che vedrà il Padel Colli Portuensi protagonista nella Serie C conquistata con forza e determinazione lo scorso settembre e che avrà il via nel mese di maggio prossimo. Mentre si lavora alla costruzione di una squadra di tutto livello, quelle che sono le colonne dei risultati ottenuti passo dopo passo dal circolo incamerano traguardi e soddisfazioni, e questo non puo’ che fare bene. Ci sarà da divertirsi, e al Padel Colli Portuensi si è iniziato con il piede giusto.