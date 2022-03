Su Twitch arriva Padel Tv con Amoruso e Budel

Tornei live, talk show dedicati, interviste, curiosità e tecniche di gioco. Decolla Padel Tv , un progetto legato al mondo di Twitch. L'obiettivo è piuttosto chiaro: anticipare i tempi di un mondo che sta diventando sempre più digitale e si sta allontanando dalle emittenti televisive classiche e valorizzare la disciplina più in voga del momento. La nuova web tv, nata da un'idea di Futura Management, è stata presentata da Nicola Amoruso e Alessandro Budel negli scorsi mesi in occasione dell'evento inaugurale di sei campi da padel nella splendida cornice del Castello di Tolcinasco, all'interno del Golf Club alle porte di Milano. E ora l'iniziativa decolla sul serio. A fare da padroni di casa del nuovo spazio televisivo sono appunto Nicola Amoruso e Alessanro Budel. I due ex calciatori, che si sono conosciuti ai tempi della militanza in comune nel Parma, intrattengono gli utenti collegati rivelando curiosità su questo sport, dando vita a gag e ospitando spesso anche tanti ex colleghi .

Come funziona Padel Tv su Twitch

A spiegare nel dettaglio come funziona Padel Tv è proprio l'uomo che con un suo gol schiantò i forti olandesi dell'Ajax in un memorabile quarto di finale di Champions League del 1997. «Con l’aumentare della popolarità del padel in Italia e in tutto il mondo - dice Nicola Amoruso - abbiamo capito che i giocatori oltre al divertirsi nello stare in campo, avevano voglia di un nuovo tipo di intrattenimento. Con la Padel Tv infatti daremo ampio spazio ai tornei live e a programmi di approfondimento». Amoruso era chiamato Nick "piede caldo" per la sua facilità nell'andare in gol (150 reti nella sua lunga carriera in giro per l'Italia, ha infatti giocato in moltissime squadre diverse). Poi, dopo il calcio è arrivato il padel. Una passione nata quasi tre anni fa e diventata poi business. «Padel Tv ha come veicolo principale Twitch - spiega l'ex bomber pugliese classe 1974 - ma per restare il più vicini possibile ai nostri utenti siamo presenti anche su Instagram e YouTube. L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per appassionati di tutti i livelli con un approccio del tutto nuovo».