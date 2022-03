Il padel arriva a Courmayeur: la nuova casa dello sport

Localita? turistica e soprattutto di sport. La storia di Courmayeur , il Comune piu? a occidente della Valle d’Aosta e secondo per estensione della Regione, parla di un territorio che richiama si? tanti turisti per la stagione invernale o per la cosiddetta “settimana bianca” ma e? un contenitore sportivo a 360° , adatto per la pratica di molte discipline outdoor anche nella stagione estiva. D’altronde, il Comune e? stato riconosciuto, insieme ai vicini Municipi di La Salle, La Thuile, Morgex e Pre?-Saint-Didier, Comunita? Europea dello Sport 2021 da parte di ACES Europe e siccome la vocazione sportiva fa parte del DNA di Courmayeur, non poteva mancare il padel.

Parla il sindaco

Al momento, il padel e? presente nella Regione con poco meno di dieci strutture e anche Courmayeur si avvia verso questa direzione. Abbiamo raggiunto il sindaco Roberto Rota che ci ha confermato il progetto del Comune: "L’intenzione dell’Amministrazione e? quella di costruire due campi indoor e abbiamo dato incarico per realizzare uno studio di progettazione in merito a una copertura dell’area esterna del Forum Sport Center di Dolonne. Essendo un impianto comunale, terminato questo iter ci dovra? essere un passaggio in Giunta. L’obiettivo e? di inaugurare i campi entro l’inizio del prossimo inverno". La padel mania e? dunque giunta anche qui, localita? tradizionalmente conosciuta per gli sport invernali: "Abbiamo ricevuto tante richieste – continua il sindaco – soprattutto dai turisti ma anche tra i cittadini inizia a esserci curiosita? di provare. Io non ho mai giocato ma sicuramente comincero? appena i campi saranno realizzati". Come anticipato, Courmayeur ha aderito con entusiasmo al progetto della Comunita? Europea dello Sport 2021: "Purtroppo e? stato un anno condizionato dal Covid – conclude il sindaco Roberto Rota – nella prima parte del 2021 non e? stato possibile praticare sport. Questa comunita? e? molto attiva e dedita alla pratica sportiva, il titolo e? una naturale conseguenza della presenza di tante discipline sul territorio". Una vocazione sportiva che e? stata colta anche dalla Regione Valle d’Aosta, che si e? candidata al titolo European Region of Sport 2023, seguendo la strada tracciata dalla Regione Piemonte nel 2022.