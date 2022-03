Coppa dei Club, 124 le squadre partecipanti alla fase due

Si è conclusa nel weekend scorso la fase a gironi della Coppa dei Club 2022-Roma e Provincia. Le 124 squadre, un record per il Settore Padel MSP Italia, hanno inondato i campi della Capitale con lo spirito dell’amatorialità sportiva e del divertimento. Un percorso iniziato lo scorso 5/6 febbraio che porterà le 124 squadre a dividersi in tre tabelloni distinti dopo questa prima fase a gironi: le prime due classificate al Tabellone Pro Team, le terze classificate al Tabellone High Team e le quarte classificate al Tabellone Starter Team.

Al via la seconda fase

Poco tempo per riposarsi perché proprio oggi, alle 18.30, si terrà il sorteggio in diretta streaming della seconda fase, che inizierà il 19/20 marzo per i Tabelloni Pro e Starter mentre l’High Team inizierà nel weekend del 2/3 aprile. Saranno partite da dentro/fuori, per un cammino che terminerà il 28 maggio con le Finali Provinciali delle tre categorie. Nel tabellone Pro, le due finaliste accederanno alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, insieme ai campioni uscenti 2021 del Latina Padel Club e alle squadre vincitrici delle altre Regioni, ossia Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana, Sardegna e Veneto.

Gli appuntamenti del weekend

Passando alla cronaca, nel weekend è scesa in campo con la maglia del Just Padel Sarah Felberbaum, moglie dell'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, vincendo l'incontro femminile contro La Cascata Padel, match terminato 4-0 per la squadra capitanata da Erika Ciarrocchi. Ma Coppa dei Club significa anche inclusione e solidarietà. Da quest'anno, infatti, partecipa lo Sportinsiemeroma che schiera Roberto Punzo, atleta paralimpico specialità badminton che nel weekend ha giocato in coppia con l'Istruttore Massimo Malizia. Bellissimo infine il messaggio solidale al termine della partita Tor Tre Teste A-Contra Padel Verde, capitanati rispettivamente da Michelangelo De Leo e Antonio Astorino, con le due squadre che hanno esposto cartelli con la scritta "no war" e bandiere dell'Ucraina. «La Coppa dei Club rappresenta il fiore all’occhiello del padel amatoriale targato MSP – le parole del Responsabile Nazionale Claudio Filippo Briganti –, l’adesione di così tanti Circoli e l'entusiasmo dei giocatori di tutta Italia ci rende orgogliosi del lavoro fatto. Oggi terremo il sorteggio della seconda fase e colgo l’occasione per augurare a tutte le squadre buon divertimento e che vinca sempre l’amatorialità sportiva!».