Gutierrez-Tapia e Triay-Salazar vincono il Reus Costa Daurada Open

Il torneo maschile

Il campo del Padiglione Olimpico di Reus ha ospitato sul campo centrale la grande finale maschile che ha visto protagonisti Sanyo Gutiérrez e Agustín Tapia, contro Juan Lebrón e Alejandro Galán, che in semifinale avevano rispettivamente battuto le coppie Nieto-Yanguas e Tello-Chingotto. L’inizio della partita ha visto i quattro giocatori cercare di mostrare la loro versione migliore davanti ad un grande pubblico. Sanyo e Tapia hanno espresso un gioco migliore e sono riusciti a dominare i loro rivali durante il primo set. Anche nel secondo set, il duo argentino ha dimostrato di voler vincere il loro primo titolo della stagione, confermando un ottimo livello in campo ed imponendo dei ritmi spettacolari al gioco, cosa che li ha portati in appena 1 ora a portare a casa la vittoria con un doppio e netto 6-2/6-2.

Il torneo femminile

Anche in questa tappa si sono incontrate in finale le due coppie migliori del mondo Gemma Triay e Alejandra Salazar contro Ariana Sánchez e Paula Josemaría. Gemma e Alejandra hanno iniziato subito forti e rispetto alle n.2 del tabellone, hanno espresso un gioco molto più fluido con pochi errori e grandi giocate, chiudendo il set per 6-3 Nel secondo set la dinamica è rimasta la stessa, con le “maestre” del 2021 che hanno dominato in campo molto fino all’ultimo dove c’è stata una reazione di orgoglio da parte di Paula Josemaria, che sono riuscite a recuperare fino a vincere il tie break per 7-6 per giocarsi tutto al terzo set. La speranza è stata però infranta da Gemma e Ale, che dopo 3 ore di partita, hanno portato a casa il secondo titolo della stagione con un netto 6-1.

I risultati delle italiane

Risultato migliore quello di Carolina Orsi che insieme alla spagnola Sandra Bellver sono arrivate gli ottavi uscendo ai danni delle finaliste spagnole Sanchez-Josemaria. Le altre coppie italiane, Pappacena-Marchetti, Vinci-Pappacena e Emily Stellato con Caterina Petrelli sono state eliminate nel secondo turno di previa ai danni delle 4 spagnole Soriano-Fernandez (6-1/6-4) e Garcia-Pascal (2-6/6-2/6-2). Infine Valentina Tommasi che giocava con Eugenia Guimet, sono state eliminate al primo turno di pre previa. Prossima tappa a Vigo dal 21 al 27 marzo.